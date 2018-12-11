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Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії

Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії
Судитимуть 27-річного мешканця Нововолинська, який намагався підкинути наркотичні таблетки на територію Цуманської виправної колонії №84.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання, перевезення 27-річним мешканцем Нововолинська наркотичних засобів з метою збуту у місця позбавлення волі, яке він не зміг довести до кінця з причин, що не залежали від його волі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України).

Ввечері 12 березня 2019 року раніше судимий чоловік, попередньо придбавши таблетки «Субутекс» та «Бупренорфін», привіз їх до Цуманської виправної колонії №84, проте не встиг перекинути їх через огорожу до забороненої зони державної установи, бо був зупинений працівниками колонії.

Нині зловмисник перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

Вирішують правоохоронці і питання про обрання запобіжного заходу 26-річному мешканцю села Гаразджа Луцького району, якому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).

З грудня 2018 по 4 травня 2019 року чоловік неодноразово у Луцьку та в Ківерцях збував громадянам речовину з вмістом амфетаміну.

Прокурори Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури наполягають на взятті зловмисника під варту.

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Теги: суд, Волинь, наркотики
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