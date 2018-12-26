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У Луцьку 57-річний чоловік вкрав з автомобіля сумку з грошима

У Луцьку 57-річний чоловік вкрав з автомобіля сумку з грошима
Судитимуть лучанина, який обікрав припаркований автомобіль на вулиці Львівській.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти власності,
чоловік під ранок 3 травня, пошкодивши замок у припаркованому поблизу будинку на вулиці Львівській в обласному центрі Волині автомобілі «Mercedes А170», викрав з нього сумку з грішми, документами та речами, заподіявши потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1500 грн.

Невдовзі зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, та обрано
запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування. Встановлюється причетність чоловіка
до вчинення інших злочинів.

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Теги: прокуратура, Волинь, Луцьк, суд
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