У Луцьку 57-річний чоловік вкрав з автомобіля сумку з грошима

Судитимуть лучанина, який обікрав припаркований автомобіль на вулиці Львівській.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти власності,чоловік під ранок 3 травня, пошкодивши замок у припаркованому поблизу будинку на вулиці Львівській в обласному центрі Волині автомобілі «Mercedes А170», викрав з нього сумку з грішми, документами та речами, заподіявши потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1500 грн.Невдовзі зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру увчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, та обранозапобіжний захід у виді тримання під вартою.Триває досудове розслідування. Встановлюється причетність чоловікадо вчинення інших злочинів.