На Волині матір трьох дітей після гулянки в барі опинилась на лаві підсудних

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06 травень, 23:34
Перебуваючи в кафе «Преміум», що знаходиться в селищі Іваничі, жінка виражалась нецензурними словами та пошкодила вітринну шибу холодильника. За дрібне хуліганство порушниця отримала штраф.
Про це пише "БУГ".
В судовому засіданні жителька села Біличі Іваничівського району свою вину у вчиненому правопорушенні визнала повністю. Пояснила, що в кафе вживала спиртне, танцювала з чоловіком, до неї почали чіплятися чужі чоловіки. Після чого вивели на вулицю її чоловіка та побили. Про це йдеться в постанові Іваничівського суду від 15-го квітня.
Жінка намагалася викликати поліцію, проте, не мала телефона. Просила в суді не притягувати до адміністративної відповідальності.
Суддя вивчивши та дослідивши всі матеріали справи, беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан порушника, ступінь її вини, а також те, що вперше притягується до адміністративної відповідальності, на утриманні має троє малолітніх дітей, вважав за необхідне накласти стягнення у виді штрафу.
Суд визнав винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн.
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Про це пише "БУГ".
В судовому засіданні жителька села Біличі Іваничівського району свою вину у вчиненому правопорушенні визнала повністю. Пояснила, що в кафе вживала спиртне, танцювала з чоловіком, до неї почали чіплятися чужі чоловіки. Після чого вивели на вулицю її чоловіка та побили. Про це йдеться в постанові Іваничівського суду від 15-го квітня.
Жінка намагалася викликати поліцію, проте, не мала телефона. Просила в суді не притягувати до адміністративної відповідальності.
Суддя вивчивши та дослідивши всі матеріали справи, беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу та майновий стан порушника, ступінь її вини, а також те, що вперше притягується до адміністративної відповідальності, на утриманні має троє малолітніх дітей, вважав за необхідне накласти стягнення у виді штрафу.
Суд визнав винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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