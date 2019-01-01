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Попри негоду у Луцьку відбулась легкоатлетична естафета. ВІДЕО

Попри негоду у Луцьку відбулась легкоатлетична естафета. ВІДЕО
У Луцьку відбулась легкоатлетична естафета серед студентів. Захід приурочили 74-й річниці Дню перемоги у Другій світовій війні.

Бігало понад 230-ть волинян, розповів Суспільному керівник змагань Володимир Яловик. Організували захід одна з волинських газет і фахівці міського управління молоді і спорту.

59-та легкоатлетична естафета стартувала від центрального входу до Меморіального комплексу “Вічна Слава”. Змагання розпочалися в 11-й.

Дистанція естафети - 12 етапів. Загальна її протяжність – 4 тисячі 560 метрів, - каже керівник змагань Володимир Яловик.

«У нас ще не всі впевнені, що можна бігати при такій погоді, стартувати. Ми раді, що прийшло 19 команд. У минулому році було 30. У цьому році менше, погода зіпсувала настрій учасникам».

Першими фінішували спортсмени-студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Другими на фініші були спортсмени команди Академії рекреаційних технологій та права. Третє місце здобула команда Луцького педагогічного коледжу. Переможці отримали грамоти та грошові нагороди.


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Теги: естафета, студенти
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Коментарі 1
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Це дибілізм в понеділок перекрити весь центр міста. Суцільні затори. Пустопліт і Полішук навіщо таке погоджувати? Хай бігають або в неділю чи суботу, або на стадіоні!!!!!!!!!
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