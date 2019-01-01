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У Луцьку може здорожчати холодна вода

У Луцьку може здорожчати холодна вода
У Луцьку хочуть підняти ціну на холодну воду.

Тариф на її постачання і відведення планують збільшити майже на гривню за куб, розповів директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, - йдеться у сюжеті Cуспільного Волині.

Відповідні проекти постанов Національної комісії щодо встановлення тарифів сьогодні, 8 травня, обговорили на підприємстві «Луцькводоканал».

Участь в обговоренні проектів постанов НКРЕКП взяли представник національної комісії Андрій Козачук та перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Як йдеться на сайті «Луцькводоканалу» через невідповідність тарифів підприємство щомісячно несе мільйонні збитки, тож коригування тарифів – не просто вимога часу, а необхідність.

На сьогодні тариф на централізоване водопостачання без ПДВ складає 5 грн 64 копійки за 1 мᶟ. Передбачається, що запропонований коригований тариф становитиме – 5 грн 92 копійки, тобто зросте лише на 28 копійок. Що стосується централізованого водовідведення, то зараз діючий тариф складає 5 грн 88 копійок, а коригований тариф передбачається у сумі 6 грн 62 копійки, тобто зросте всього на 74 копійки.

«Ми виступаємо не за ріст тарифів, – зазначив Віктор Гуменюк. – Ми за те, щоб тариф був економічно обгрунтованим».

«Коригування тарифу є досить незначним, а проте необхідним», – зауважив Андрій Козачук.

Оскільки зауважень у присутніх не виникло, учасники процедури підтримали запропоновані проекти постанов. Результати обговорення будуть направлені до НКРЕКП для подальшого розгляду.


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Теги: холодна вода, тариф, ціна, Луцьк
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Коментарі 1
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А чому обговорення громадських слухань немаэ
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