У Луцьку хамовитий водій, який припаркувався просто на пішохідному переході, накричав на копів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
У Луцьку водій-порушник припаркувався на пішохідному переході, а коли поліцейські попросили його перепаркуватись в іншому місці, водій почав кричати, лаятись та хамити копам.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.
"Біля дитячої лікарні помічають водія, який припаркувався просто на пішохідному переході. Коректно і ввічливо просять його переїхати.
Натомість, отримують на свою адресу шквал негативу і лайки.
На порушника, мешканця Рівненської області, оформили необхідні адміністративні матеріали.
Шановний порушнику, хоч наших патрульних і «понабирали», за вашими словами, але у них точно є почуття власної гідності, і їхні діти точно пишаються своїми батьками", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.
"Біля дитячої лікарні помічають водія, який припаркувався просто на пішохідному переході. Коректно і ввічливо просять його переїхати.
Натомість, отримують на свою адресу шквал негативу і лайки.
На порушника, мешканця Рівненської області, оформили необхідні адміністративні матеріали.
Шановний порушнику, хоч наших патрульних і «понабирали», за вашими словами, але у них точно є почуття власної гідності, і їхні діти точно пишаються своїми батьками", - йдеться в дописі.
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