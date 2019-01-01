У Луцьку хамовитий водій, який припаркувався просто на пішохідному переході, накричав на копів. ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у



"Біля дитячої лікарні помічають водія, який припаркувався просто на пішохідному переході. Коректно і ввічливо просять його переїхати.



Натомість, отримують на свою адресу шквал негативу і лайки.



На порушника, мешканця Рівненської області, оформили необхідні адміністративні матеріали.



Шановний порушнику, хоч наших патрульних і «понабирали», за вашими словами, але у них точно є почуття власної гідності, і їхні діти точно пишаються своїми батьками", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій-порушник припаркувався на пішохідному переході, а коли поліцейські попросили його перепаркуватись в іншому місці, водій почав кричати, лаятись та хамити копам.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у facebook "Біля дитячої лікарні помічають водія, який припаркувався просто на пішохідному переході. Коректно і ввічливо просять його переїхати.Натомість, отримують на свою адресу шквал негативу і лайки.На порушника, мешканця Рівненської області, оформили необхідні адміністративні матеріали.Шановний порушнику, хоч наших патрульних і «понабирали», за вашими словами, але у них точно є почуття власної гідності, і їхні діти точно пишаються своїми батьками", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію