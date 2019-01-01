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У Луцьку хамовитий водій, який припаркувався просто на пішохідному переході, накричав на копів. ВІДЕО

У Луцьку хамовитий водій, який припаркувався просто на пішохідному переході, накричав на копів. ВІДЕО
У Луцьку водій-порушник припаркувався на пішохідному переході, а коли поліцейські попросили його перепаркуватись в іншому місці, водій почав кричати, лаятись та хамити копам.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.

"Біля дитячої лікарні помічають водія, який припаркувався просто на пішохідному переході. Коректно і ввічливо просять його переїхати.

Натомість, отримують на свою адресу шквал негативу і лайки.

На порушника, мешканця Рівненської області, оформили необхідні адміністративні матеріали.

Шановний порушнику, хоч наших патрульних і «понабирали», за вашими словами, але у них точно є почуття власної гідності, і їхні діти точно пишаються своїми батьками", - йдеться в дописі.


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Теги: поліція, водій, пішохідний перехід
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