Волинське подружжя заробляє на фундуку десятки тисяч євро. ВІДЕО

Олексія та Ірини Мельників з Волині заробляє на гектарі фундука 23 000 євро в рік.



Про це повідомляє портал



“Чоловік, як ветеран АТО отримав 2 га землі, то вирішили використовувати з розумом”, – розповідає Ірина Мельник.



"Засаджуєте 1 га фундуком італійської селекції. Регулюєте кислотність рослинами та бактеріями. Не забувайте – жодної хімії! Цінується лише екофундук. Кропітко працюєте усією сім’єю, як Мельники", - поділилась жінка секретом успіху горіхового бізнесу.



“Разом фрезуємо, боремося з бур’янами”, – каже Ірина Мельник.



З 1 га в сезон отримують 3 тонни екологічного фундука. У Європу продають по 7,5 євро за кілограм. У Луцьку дадуть лише 130 грн/кг.



А коли отримали прибуток від продажу горіхів, а це в середньому складає 23 000 євро – засадили наступний гектар.



Окрім горіхового саду сімейне господарство Мельників вирощує ревінь, вони одні з перших в області зайнялись виробництвом цієї культури для бізнесу.





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