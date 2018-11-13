Волинське подружжя заробляє на фундуку десятки тисяч євро. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
Подружжя Олексія та Ірини Мельників з Волині заробляє на гектарі фундука 23 000 євро в рік.
Про це повідомляє портал ШоТам.
“Чоловік, як ветеран АТО отримав 2 га землі, то вирішили використовувати з розумом”, – розповідає Ірина Мельник.
"Засаджуєте 1 га фундуком італійської селекції. Регулюєте кислотність рослинами та бактеріями. Не забувайте – жодної хімії! Цінується лише екофундук. Кропітко працюєте усією сім’єю, як Мельники", - поділилась жінка секретом успіху горіхового бізнесу.
“Разом фрезуємо, боремося з бур’янами”, – каже Ірина Мельник.
З 1 га в сезон отримують 3 тонни екологічного фундука. У Європу продають по 7,5 євро за кілограм. У Луцьку дадуть лише 130 грн/кг.
А коли отримали прибуток від продажу горіхів, а це в середньому складає 23 000 євро – засадили наступний гектар.
Окрім горіхового саду сімейне господарство Мельників вирощує ревінь, вони одні з перших в області зайнялись виробництвом цієї культури для бізнесу.
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Про це повідомляє портал ШоТам.
“Чоловік, як ветеран АТО отримав 2 га землі, то вирішили використовувати з розумом”, – розповідає Ірина Мельник.
"Засаджуєте 1 га фундуком італійської селекції. Регулюєте кислотність рослинами та бактеріями. Не забувайте – жодної хімії! Цінується лише екофундук. Кропітко працюєте усією сім’єю, як Мельники", - поділилась жінка секретом успіху горіхового бізнесу.
“Разом фрезуємо, боремося з бур’янами”, – каже Ірина Мельник.
З 1 га в сезон отримують 3 тонни екологічного фундука. У Європу продають по 7,5 євро за кілограм. У Луцьку дадуть лише 130 грн/кг.
А коли отримали прибуток від продажу горіхів, а це в середньому складає 23 000 євро – засадили наступний гектар.
Окрім горіхового саду сімейне господарство Мельників вирощує ревінь, вони одні з перших в області зайнялись виробництвом цієї культури для бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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