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У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО

У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО
Лучани повідомляють про задимлення на вулиці Рівненській поблизу чотирнадцятиповерхівки.

Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Софія Нікуляк. Люди припускають, що можливо зайнялась закинута будівля, яку вже давно облюбували безхатьки.

На місці події працює пожежно-рятувальна служба, медики та поліція.

У коментарях під постом люди пишуть, що справді причиною задимлення є пожежа у закинутій будівлі. Наразі інформації про постраждалих немає.

У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО

У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО

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Теги: пожежа Рівненська, будівля, безхатьки
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