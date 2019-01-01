У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО





Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Софія Нікуляк. Люди припускають, що можливо зайнялась закинута будівля, яку вже давно облюбували безхатьки.



На місці події працює пожежно-рятувальна служба, медики та поліція.



У коментарях під постом люди пишуть, що справді причиною задимлення є пожежа у закинутій будівлі. Наразі інформації про постраждалих немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани повідомляють про задимлення на вулиці Рівненській поблизу чотирнадцятиповерхівки.Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала. Люди припускають, що можливо зайнялась закинута будівля, яку вже давно облюбували безхатьки.На місці події працює пожежно-рятувальна служба, медики та поліція.У коментарях під постом люди пишуть, що справді причиною задимлення є пожежа у закинутій будівлі. Наразі інформації про постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію