У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Лучани повідомляють про задимлення на вулиці Рівненській поблизу чотирнадцятиповерхівки.
Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Софія Нікуляк. Люди припускають, що можливо зайнялась закинута будівля, яку вже давно облюбували безхатьки.
На місці події працює пожежно-рятувальна служба, медики та поліція.
У коментарях під постом люди пишуть, що справді причиною задимлення є пожежа у закинутій будівлі. Наразі інформації про постраждалих немає.
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Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Софія Нікуляк. Люди припускають, що можливо зайнялась закинута будівля, яку вже давно облюбували безхатьки.
На місці події працює пожежно-рятувальна служба, медики та поліція.
У коментарях під постом люди пишуть, що справді причиною задимлення є пожежа у закинутій будівлі. Наразі інформації про постраждалих немає.
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