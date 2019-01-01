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На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль

На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль
Аби доправити контрабандні сигарети по той бік кордону, контрабандисти вдаються до хитрощів та приховують товар в найрізноманітніших сховках.

Так, учора, 9 травня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону з митниками в автомобілі «Газель» української реєстрації, який їхав до Польщі, виявили 116 пачок цигарок різних найменувань, повідомляє прес-служба луцьких прикордонників.

Наш співвітчизник приховав їх у конструктивних особливостях, а саме в передній стійці своєї автівки.

Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 50 тисяч гривень.

На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль
На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль
На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль

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Теги: цигарки, кордон, Ягодин
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