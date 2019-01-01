На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль

Аби доправити контрабандні сигарети по той бік кордону, контрабандисти вдаються до хитрощів та приховують товар в найрізноманітніших сховках.Так, учора, 9 травня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону з митниками в автомобілі «Газель» української реєстрації, який їхав до Польщі, виявили 116 пачок цигарок різних найменувань, повідомляє прес-служба луцьких прикордонників.Наш співвітчизник приховав їх у конструктивних особливостях, а саме в передній стійці своєї автівки.Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 50 тисяч гривень.