На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль
Сьогодні, 09:14
Аби доправити контрабандні сигарети по той бік кордону, контрабандисти вдаються до хитрощів та приховують товар в найрізноманітніших сховках.
Так, учора, 9 травня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону з митниками в автомобілі «Газель» української реєстрації, який їхав до Польщі, виявили 116 пачок цигарок різних найменувань, повідомляє прес-служба луцьких прикордонників.
Наш співвітчизник приховав їх у конструктивних особливостях, а саме в передній стійці своєї автівки.
Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 50 тисяч гривень.
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Так, учора, 9 травня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону з митниками в автомобілі «Газель» української реєстрації, який їхав до Польщі, виявили 116 пачок цигарок різних найменувань, повідомляє прес-служба луцьких прикордонників.
Наш співвітчизник приховав їх у конструктивних особливостях, а саме в передній стійці своєї автівки.
Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 50 тисяч гривень.
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