«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля

У селі Колодниця, що поблизу Ковеля – жахлива дорога.Про цеповідомила у Facebook-спільноті «Волинь».«Доки ще будемо терпіти такий безлад?! У маршрутці неможливо їхати під отой безкінечний цокіт та-та-та - дорога нагадує дрібну пральну дошку», – пише жінка.«Коли, нарешті, хоча б грейдер пройде? Коли через село перестануть гасати лісовози, гублячи по селу колоди?» – запитує волинянка.Також Людмила зазначила, що школярі мусять йти три кілометри зі школи по такій дорозі.