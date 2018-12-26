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«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля

«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
У селі Колодниця, що поблизу Ковеля – жахлива дорога.

Про це Людмила Тищук повідомила у Facebook-спільноті «Волинь».

«Доки ще будемо терпіти такий безлад?! У маршрутці неможливо їхати під отой безкінечний цокіт та-та-та - дорога нагадує дрібну пральну дошку», – пише жінка.

«Коли, нарешті, хоча б грейдер пройде? Коли через село перестануть гасати лісовози, гублячи по селу колоди?» – запитує волинянка.

Також Людмила зазначила, що школярі мусять йти три кілометри зі школи по такій дорозі.

«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля

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Теги: Волинь, дорога, ремонт, Колодниця
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