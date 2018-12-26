«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
Сьогодні, 09:24
У селі Колодниця, що поблизу Ковеля – жахлива дорога.
Про це Людмила Тищук повідомила у Facebook-спільноті «Волинь».
«Доки ще будемо терпіти такий безлад?! У маршрутці неможливо їхати під отой безкінечний цокіт та-та-та - дорога нагадує дрібну пральну дошку», – пише жінка.
«Коли, нарешті, хоча б грейдер пройде? Коли через село перестануть гасати лісовози, гублячи по селу колоди?» – запитує волинянка.
Також Людмила зазначила, що школярі мусять йти три кілометри зі школи по такій дорозі.
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Про це Людмила Тищук повідомила у Facebook-спільноті «Волинь».
«Доки ще будемо терпіти такий безлад?! У маршрутці неможливо їхати під отой безкінечний цокіт та-та-та - дорога нагадує дрібну пральну дошку», – пише жінка.
«Коли, нарешті, хоча б грейдер пройде? Коли через село перестануть гасати лісовози, гублячи по селу колоди?» – запитує волинянка.
Також Людмила зазначила, що школярі мусять йти три кілометри зі школи по такій дорозі.
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