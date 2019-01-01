У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.«Знижки вихідного дня чекають на Вас», – повідомили у прес-службі ТРЦ.Окрім того, 12 травня в ПортCity відбудеться святкування Дня Матері.На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для Матусь.Також, протягом дня, відвідувачів чекає музична програма з ціннимиподарунками та показ літніх колекцій одягу мама + донька о 17:00.Окрім того, спеціально до Дня Мами на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).