У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 11:08
Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.
«Знижки вихідного дня чекають на Вас», – повідомили у прес-службі ТРЦ.
Окрім того, 12 травня в ПортCity відбудеться святкування Дня Матері.
На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.
З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для Матусь.
Також, протягом дня, відвідувачів чекає музична програма з цінними
подарунками та показ літніх колекцій одягу мама + донька о 17:00.
Окрім того, спеціально до Дня Мами на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).
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«Знижки вихідного дня чекають на Вас», – повідомили у прес-службі ТРЦ.
Окрім того, 12 травня в ПортCity відбудеться святкування Дня Матері.
На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.
З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для Матусь.
Також, протягом дня, відвідувачів чекає музична програма з цінними
подарунками та показ літніх колекцій одягу мама + донька о 17:00.
Окрім того, спеціально до Дня Мами на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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