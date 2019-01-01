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У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.

«Знижки вихідного дня чекають на Вас», – повідомили у прес-службі ТРЦ.

Окрім того, 12 травня в ПортCity відбудеться святкування Дня Матері.

На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.

З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для Матусь.

Також, протягом дня, відвідувачів чекає музична програма з цінними
подарунками та показ літніх колекцій одягу мама + донька о 17:00.

Окрім того, спеціально до Дня Мами на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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Теги: ПортCity
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