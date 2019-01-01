Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу
Сьогодні, 15:09
У ніч на неділю, 12 травня, невідомі підпалили припаркований автомобіль головного редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова.
Про це Єгоров повідомив в Facebook, пише УНІАН.
"Сьогодні о 4.30 мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - зазначив він. Журналіст додав, що ніхто не постраждав.
Пізніше Єгоров додав, що пожежники і поліція оперативно прибули на місце і "зробили свою роботу". Автомобіль, за його словами, не підлягає відновленню.
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Про це Єгоров повідомив в Facebook, пише УНІАН.
"Сьогодні о 4.30 мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - зазначив він. Журналіст додав, що ніхто не постраждав.
Пізніше Єгоров додав, що пожежники і поліція оперативно прибули на місце і "зробили свою роботу". Автомобіль, за його словами, не підлягає відновленню.
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