Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу

Володимира Єгорова.



Про це Єгоров повідомив в Facebook, пише



"Сьогодні о 4.30 мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - зазначив він. Журналіст додав, що ніхто не постраждав.



Пізніше Єгоров додав, що пожежники і поліція оперативно прибули на місце і "зробили свою роботу". Автомобіль, за його словами, не підлягає відновленню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на неділю, 12 травня, невідомі підпалили припаркований автомобіль головного редактора телеканалу TViПро це Єгоров повідомив в Facebook, пише УНІАН "Сьогодні о 4.30 мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - зазначив він. Журналіст додав, що ніхто не постраждав.Пізніше Єгоров додав, що пожежники і поліція оперативно прибули на місце і "зробили свою роботу". Автомобіль, за його словами, не підлягає відновленню.

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