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Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу

Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу
У ніч на неділю, 12 травня, невідомі підпалили припаркований автомобіль головного редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова.

Про це Єгоров повідомив в Facebook, пише УНІАН.

"Сьогодні о 4.30 мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - зазначив він. Журналіст додав, що ніхто не постраждав.

Пізніше Єгоров додав, що пожежники і поліція оперативно прибули на місце і "зробили свою роботу". Автомобіль, за його словами, не підлягає відновленню.
Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу
Невідомі спалили автівку головного редактора столичного телеканалу

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Теги: підпал
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