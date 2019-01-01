Яке свято 13 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:12
13 травня 2019 року вшановують пам'ять апостола Якова, який згадується в Новому Завіті.
Він також відомий, як старший брат Івана Богослова, пише 24 канал.
За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим, Василь.
Народні прикмети на 13 травня
– З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період.
– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.
– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.
– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.
– Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим.
– Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.
– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.
– Ясний схід - літо буде сонячним.
– Зірки 13 травня сховалися – до дощу.
– Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде.
– Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
Що можна робити 13 травня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 13 травня
1. Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту.
2. Не вирушайте цього дня в подорож.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він також відомий, як старший брат Івана Богослова, пише 24 канал.
За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим, Василь.
Народні прикмети на 13 травня
– З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період.
– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.
– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.
– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.
– Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим.
– Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.
– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.
– Ясний схід - літо буде сонячним.
– Зірки 13 травня сховалися – до дощу.
– Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде.
– Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
Що можна робити 13 травня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 13 травня
1. Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту.
2. Не вирушайте цього дня в подорож.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
Сьогодні, 09:34
Волинянка здобула «срібло» на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 09:20
Яке свято 13 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 13 травня
Сьогодні, 09:00
Розкол ПЦУ можливий, – Філарет
Сьогодні, 08:47