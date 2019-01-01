У Луцьку знайшли викрадене авто з іншої області





Про це повідомляє



Була підозра, що Audi перебуває в розшуку Житомирським відділком поліції, оскільки ним незаконно заволоділи кілька днів тому.



І автомобіль, і 21-річного водія затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 травня, патрульні прибули на виклик про покинуте авто на проспекті Чорновола.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Була підозра, що Audi перебуває в розшуку Житомирським відділком поліції, оскільки ним незаконно заволоділи кілька днів тому.І автомобіль, і 21-річного водія затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили автомобіль.

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