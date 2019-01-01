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У Луцьку знайшли викрадене авто з іншої області

У Луцьку знайшли викрадене авто з іншої області
Сьогодні, 13 травня, патрульні прибули на виклик про покинуте авто на проспекті Чорновола.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Була підозра, що Audi перебуває в розшуку Житомирським відділком поліції, оскільки ним незаконно заволоділи кілька днів тому.

І автомобіль, і 21-річного водія затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили автомобіль.

У Луцьку знайшли викрадене авто з іншої області

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Теги: поліція, викрадене авто
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