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Загибель риби у волинському водосховищі не пов'язана із зарибленням. ВІДЕО

Загибель риби у волинському водосховищі не пов'язана із зарибленням. ВІДЕО
Старший державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля Андрій Неридько розповів, що загибель риби у ковельському водосховищі, яку спостерігали в другій половині квітня, не пов’язана з проведеним раніше зарибленням водойми.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Місяць тому працівники рибоохоронного патруля запустили у Ковельське Водосховище 1200 кілограмів карася та коропа. На зариблення водойми витратили з міського бюджету 50 тисяч гривень – розповів міський голова Ковеля Олег Кіндер. На початку травня ковельчанин Ігор Базяк виклав до мережі відео на якому видно дохлу рибу.

Після мору риби на водосховищі в ковельській міжрайонній лабораторії ветеринарної медицини провели дослідження. Його результати озвучив інспектор Волинського рибоохоронного патруля Андрій Неридько. Каже, зо з зарибленням водойми загибель риби не пов’язана.

«На сьогоднішній день є заключення лабораторії. За їхньою версією, основна причина — це нестача кисню у воді. Як варіант — могло би бути якісь скиди, але аналізи лабораторії цього не підтвердили. Зараз пройшли дощі — це якби природна аерація. Якщо після вода збагатиться киснем і після цього риба не буде гинути, то це й покаже, що була нестача кисню».

Інспектори рибоохорони обстежили район водосховища де спостерігалась масова загибель риби, вверх по течії річки Турії, каже Андрій Неридько. Мору риби там не виявили.


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Теги: риба, загибель, водосховище, Ковель
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