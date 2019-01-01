Загибель риби у волинському водосховищі не пов'язана із зарибленням. ВІДЕО

Андрій Неридько розповів, що



Про це йдеться в сюжеті



Місяць тому працівники рибоохоронного патруля запустили у Ковельське Водосховище 1200 кілограмів карася та коропа. На зариблення водойми витратили з міського бюджету 50 тисяч гривень – розповів міський голова Ковеля Олег Кіндер. На початку травня ковельчанин Ігор Базяк виклав до мережі відео на якому видно дохлу рибу.



Після мору риби на водосховищі в ковельській міжрайонній лабораторії ветеринарної медицини провели дослідження. Його результати озвучив інспектор Волинського рибоохоронного патруля Андрій Неридько. Каже, зо з зарибленням водойми загибель риби не пов’язана.



«На сьогоднішній день є заключення лабораторії. За їхньою версією, основна причина — це нестача кисню у воді. Як варіант — могло би бути якісь скиди, але аналізи лабораторії цього не підтвердили. Зараз пройшли дощі — це якби природна аерація. Якщо після вода збагатиться киснем і після цього риба не буде гинути, то це й покаже, що була нестача кисню».



Інспектори рибоохорони обстежили район водосховища де спостерігалась масова загибель риби, вверх по течії річки Турії, каже Андрій Неридько. Мору риби там не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старший державний інспектор Волинського рибоохоронного патрулярозповів, що загибель риби у ковельському водосховищі , яку спостерігали в другій половині квітня, не пов’язана з проведеним раніше зарибленням водойми.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Місяць тому працівники рибоохоронного патруля запустили у Ковельське Водосховище 1200 кілограмів карася та коропа. На зариблення водойми витратили з міського бюджету 50 тисяч гривень – розповів міський голова Ковеля. На початку травня ковельчанинвиклав до мережі відео на якому видно дохлу рибу.Після мору риби на водосховищі в ковельській міжрайонній лабораторії ветеринарної медицини провели дослідження. Його результати озвучив інспектор Волинського рибоохоронного патруля Андрій Неридько. Каже, зо з зарибленням водойми загибель риби не пов’язана.«На сьогоднішній день є заключення лабораторії. За їхньою версією, основна причина — це нестача кисню у воді. Як варіант — могло би бути якісь скиди, але аналізи лабораторії цього не підтвердили. Зараз пройшли дощі — це якби природна аерація. Якщо після вода збагатиться киснем і після цього риба не буде гинути, то це й покаже, що була нестача кисню».Інспектори рибоохорони обстежили район водосховища де спостерігалась масова загибель риби, вверх по течії річки Турії, каже Андрій Неридько. Мору риби там не виявили.

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