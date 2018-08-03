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Прострочені ліки і антисанітарія у медчастині: як утримують в'язнів в колонії на Волині

Прострочені ліки і антисанітарія у медчастині: як утримують в'язнів в колонії на Волині
У Цуманській виправній колонії (№ 84)» перевірили стан дотримання прав в’язнів.

Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Під час перевірки відзначтлт задовільний загальний емоційний стан утримуваних в установі осіб. В колонії проводиться робота щодо приведення умов тримання засуджених у відповідність до міжнародних та національних стандартів. Проте мають місце порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій у сфері поводження із в’язнями.

На катування або жорстоке поводження з боку працівників колонії в'язні не скаржаться.

Під час відвідування штрафних приміщень установи виявили, що площа деяких камер не відповідає встановленим нормам, в камерах недостатньо штучного та природнього освітлення.

Моніторингова група звернула окрему увагу на виявлені порушенні в медичній частині установи та інших приміщеннях. Лікарські засоби, які на момент візиту зберігалися в медичній частині установи та аптечці штрафного ізолятора, мали вичерпані строки придатності, що унеможливлює їх застосування у необхідних випадках. Упакування ліків мають ознаки умисного знищення маркувань про терміни придатності. В маніпуляційному кабінеті медичної частини виявлено антисанітарні умови.

В гуртожитках установи електромережі використовуються з порушенням правил пожежної безпеки, що створює небезпеку для життя та здоров’я в’язнів.

За результатом моніторингового візиту до вказаної установи Міністерству юстиції України спрямують відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав засуджених та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

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Теги: виправна колонія, Цумань, Волинь
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