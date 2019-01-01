вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ

Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ
Дорогу державного значення загального користування за напрямком Луцьк–Ківерці–Маневичі–Любешів–Дольськ планують відремонтувати.

Про це йшлося 16 травня під час засідання 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть Волинські Новини.

«У зв’язку з катастрофічним погіршенням стану дороги державного значення загального користування Р 14 Луцьк–Ківерці–Маневичі–Любешів–Дольськ протяжністю 155 км і з метою підвищення на ній рівня безпеки руху прошу включити вказану дорогу до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки», –йшлось у депутатському запиті Миколи Бущука.

Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів
Сьогодні, 08:49
Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ
Сьогодні, 08:30
«Тут є його душа»: Кубок Луцька з хокею присвятили журналісту Юрію Яцюку, який загинув в аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:17
Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО
Сьогодні, 07:12
Схожі новини
На Волині взялися за дорогу, ремонт якої «заморозили» 17 років тому На Волині взялися за дорогу, ремонт якої «заморозили» 17 років тому
15 травень, 15:36
«Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля «Нагадує дрібну пральну дошку»: волинянка обурена станом дороги поблизу Ковеля
10 травень, 09:24
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
18 квітень, 17:20
На Волині відремонтують дорогу Липини-Борохів На Волині відремонтують дорогу Липини-Борохів
11 квітень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) моляться у будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад
Сьогодні, 09:19
 0
Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
 0
На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8