Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ





Про це йшлося 16 травня під час засідання 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть



«У зв’язку з катастрофічним погіршенням стану дороги державного значення загального користування Р 14 Луцьк–Ківерці–Маневичі–Любешів–Дольськ протяжністю 155 км і з метою підвищення на ній рівня безпеки руху прошу включити вказану дорогу до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки», –йшлось у депутатському запиті Миколи Бущука.



Депутати підтримали запит колеги.

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