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На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні

На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні
У одному із сіл Маневицького району 20-річний чоловік побив 23-річного односельця.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

На початку травня під час конфлікту в одному із сіл Маневицького району 20-річний житель району побив 23-річного земляка. Потерпілого госпіталізували.

У рамках досудового розслідування з’ясувалося, що отриманні потерпілим тілесні ушкодження відносять до категорії тяжких.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні цього злочину.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: побиття, Волинь
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