На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 11:36
У одному із сіл Маневицького району 20-річний чоловік побив 23-річного односельця.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
На початку травня під час конфлікту в одному із сіл Маневицького району 20-річний житель району побив 23-річного земляка. Потерпілого госпіталізували.
У рамках досудового розслідування з’ясувалося, що отриманні потерпілим тілесні ушкодження відносять до категорії тяжких.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні цього злочину.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
На початку травня під час конфлікту в одному із сіл Маневицького району 20-річний житель району побив 23-річного земляка. Потерпілого госпіталізували.
У рамках досудового розслідування з’ясувалося, що отриманні потерпілим тілесні ушкодження відносять до категорії тяжких.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні цього злочину.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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