На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



На початку травня під час конфлікту в одному із сіл Маневицького району 20-річний житель району побив 23-річного земляка. Потерпілого госпіталізували.



У рамках досудового розслідування з’ясувалося, що отриманні потерпілим тілесні ушкодження відносять до категорії тяжких.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні цього злочину.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

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