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Курс валют у Луцьку на 18 травня

Курс валют у Луцьку на 18 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.175, а продаж - 26.501.

Євро при купівлі становить - 29.169, продажу - 29.726.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.564, продаж - 7.004.

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Теги: курс валют, Луцьк
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