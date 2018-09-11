У Чехії засудили військового, який воював на боці «ДНР»





Чеський солдат Ерік Ешту, обвинувачений в тероризмі за участь у бойових діях на сході України, отримав у п’ятницю умовний трирічний строк з відтермінуванням на чотири роки, – передає



Суд також позбавив його військового звання, понизивши до солдата, що практично означає кінець його кар’єрі в чеській армії.



Згідно з обвинувальним висновком, у 2015 році Ешту відправився в Україну і брав участь у бойових діях на боці контрольованих Росією бойовиків.



Обвинувачений не визнав своєї вини і заявив, що хотів лише здобути “досвід”, а взагалі подорожував по Україні як турист. У своїй заключній промові він заявив, що “тричі подумав би, якби знав, що доля приведе його до зали суду”, апелював до того, що у нього маленький син і дружина, і до того, що він “не поганий хлопець, не вбивця чи негідник”.



Прокурор вимагав беззастережного позбавлення волі на строк від трьох до чотирьох років у в’язниці суворого режиму і втрати військового звання. “Тероризм є однією з найгірших форм міжнародної злочинності, загрозою демократії”, – сказав обвинувач. Прокурор і так просив досить м’яке покарання, враховуючи, що стаття за тероризм передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.



Суд перекваліфікував статтю і врахував сприяння Ешту слідству. “Його мотивом було вчинити терористичний акт або завдати шкоди конституційному правлінню України. Його мотивація полягала в тому, щоб щось випробувати”, – оголосив суддя Ян Шлосар.



Рішення не є остаточним, сторона захисту може оскаржити вирок.



Це перший подібний прецедент у Чехії. За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронні органи республіки розслідують понад 10 подібних справ.



Як повідомляли раніше, суд над 35-річним Ешту розпочався 26 березня. Він відкинув всі висунуті йому обвинувачення, заявивши, що відправився в Україну з туристичною метою і в гості до рідних дружини, а фото з автоматом Калашникова в оточенні сепаратистів зробив “на пам’ять”. На Донбасі Ешту перебував близько місяця у 2015 році, після повернення вступив на службу до чеської армії, в десантні війська як кухар. Натомість прокуратуру аргументи Ешту не переконали, вона виходить з того, що на сході України підсудний провів 3 тижні в окопах, дивився за зброєю бойовиків і брав участь в обстрілах, які могли призвести до загибелі людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд у чеському місті Пардубіце визнав винним військовослужбовця Еріка Ешту, який брав участь у бойових діях на боці “ДНР” на сході України.Чеський солдат, обвинувачений в тероризмі за участь у бойових діях на сході України, отримав у п’ятницю умовний трирічний строк з відтермінуванням на чотири роки, – передає Укрінформ Суд також позбавив його військового звання, понизивши до солдата, що практично означає кінець його кар’єрі в чеській армії.Згідно з обвинувальним висновком, у 2015 році Ешту відправився в Україну і брав участь у бойових діях на боці контрольованих Росією бойовиків.Обвинувачений не визнав своєї вини і заявив, що хотів лише здобути “досвід”, а взагалі подорожував по Україні як турист. У своїй заключній промові він заявив, що “тричі подумав би, якби знав, що доля приведе його до зали суду”, апелював до того, що у нього маленький син і дружина, і до того, що він “не поганий хлопець, не вбивця чи негідник”.Прокурор вимагав беззастережного позбавлення волі на строк від трьох до чотирьох років у в’язниці суворого режиму і втрати військового звання. “Тероризм є однією з найгірших форм міжнародної злочинності, загрозою демократії”, – сказав обвинувач. Прокурор і так просив досить м’яке покарання, враховуючи, що стаття за тероризм передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.Суд перекваліфікував статтю і врахував сприяння Ешту слідству. “Його мотивом було вчинити терористичний акт або завдати шкоди конституційному правлінню України. Його мотивація полягала в тому, щоб щось випробувати”, – оголосив суддя Ян Шлосар.Рішення не є остаточним, сторона захисту може оскаржити вирок.Це перший подібний прецедент у Чехії. За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронні органи республіки розслідують понад 10 подібних справ.Як повідомляли раніше, суд над 35-річним Ешту розпочався 26 березня. Він відкинув всі висунуті йому обвинувачення, заявивши, що відправився в Україну з туристичною метою і в гості до рідних дружини, а фото з автоматом Калашникова в оточенні сепаратистів зробив “на пам’ять”. На Донбасі Ешту перебував близько місяця у 2015 році, після повернення вступив на службу до чеської армії, в десантні війська як кухар. Натомість прокуратуру аргументи Ешту не переконали, вона виходить з того, що на сході України підсудний провів 3 тижні в окопах, дивився за зброєю бойовиків і брав участь в обстрілах, які могли призвести до загибелі людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію