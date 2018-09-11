У Чехії засудили військового, який воював на боці «ДНР»
Сьогодні, 01:31
Суд у чеському місті Пардубіце визнав винним військовослужбовця Еріка Ешту, який брав участь у бойових діях на боці “ДНР” на сході України.
Чеський солдат Ерік Ешту, обвинувачений в тероризмі за участь у бойових діях на сході України, отримав у п’ятницю умовний трирічний строк з відтермінуванням на чотири роки, – передає Укрінформ.
Суд також позбавив його військового звання, понизивши до солдата, що практично означає кінець його кар’єрі в чеській армії.
Згідно з обвинувальним висновком, у 2015 році Ешту відправився в Україну і брав участь у бойових діях на боці контрольованих Росією бойовиків.
Обвинувачений не визнав своєї вини і заявив, що хотів лише здобути “досвід”, а взагалі подорожував по Україні як турист. У своїй заключній промові він заявив, що “тричі подумав би, якби знав, що доля приведе його до зали суду”, апелював до того, що у нього маленький син і дружина, і до того, що він “не поганий хлопець, не вбивця чи негідник”.
Прокурор вимагав беззастережного позбавлення волі на строк від трьох до чотирьох років у в’язниці суворого режиму і втрати військового звання. “Тероризм є однією з найгірших форм міжнародної злочинності, загрозою демократії”, – сказав обвинувач. Прокурор і так просив досить м’яке покарання, враховуючи, що стаття за тероризм передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.
Суд перекваліфікував статтю і врахував сприяння Ешту слідству. “Його мотивом було вчинити терористичний акт або завдати шкоди конституційному правлінню України. Його мотивація полягала в тому, щоб щось випробувати”, – оголосив суддя Ян Шлосар.
Рішення не є остаточним, сторона захисту може оскаржити вирок.
Це перший подібний прецедент у Чехії. За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронні органи республіки розслідують понад 10 подібних справ.
Як повідомляли раніше, суд над 35-річним Ешту розпочався 26 березня. Він відкинув всі висунуті йому обвинувачення, заявивши, що відправився в Україну з туристичною метою і в гості до рідних дружини, а фото з автоматом Калашникова в оточенні сепаратистів зробив “на пам’ять”. На Донбасі Ешту перебував близько місяця у 2015 році, після повернення вступив на службу до чеської армії, в десантні війська як кухар. Натомість прокуратуру аргументи Ешту не переконали, вона виходить з того, що на сході України підсудний провів 3 тижні в окопах, дивився за зброєю бойовиків і брав участь в обстрілах, які могли призвести до загибелі людей.
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Чеський солдат Ерік Ешту, обвинувачений в тероризмі за участь у бойових діях на сході України, отримав у п’ятницю умовний трирічний строк з відтермінуванням на чотири роки, – передає Укрінформ.
Суд також позбавив його військового звання, понизивши до солдата, що практично означає кінець його кар’єрі в чеській армії.
Згідно з обвинувальним висновком, у 2015 році Ешту відправився в Україну і брав участь у бойових діях на боці контрольованих Росією бойовиків.
Обвинувачений не визнав своєї вини і заявив, що хотів лише здобути “досвід”, а взагалі подорожував по Україні як турист. У своїй заключній промові він заявив, що “тричі подумав би, якби знав, що доля приведе його до зали суду”, апелював до того, що у нього маленький син і дружина, і до того, що він “не поганий хлопець, не вбивця чи негідник”.
Прокурор вимагав беззастережного позбавлення волі на строк від трьох до чотирьох років у в’язниці суворого режиму і втрати військового звання. “Тероризм є однією з найгірших форм міжнародної злочинності, загрозою демократії”, – сказав обвинувач. Прокурор і так просив досить м’яке покарання, враховуючи, що стаття за тероризм передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.
Суд перекваліфікував статтю і врахував сприяння Ешту слідству. “Його мотивом було вчинити терористичний акт або завдати шкоди конституційному правлінню України. Його мотивація полягала в тому, щоб щось випробувати”, – оголосив суддя Ян Шлосар.
Рішення не є остаточним, сторона захисту може оскаржити вирок.
Це перший подібний прецедент у Чехії. За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронні органи республіки розслідують понад 10 подібних справ.
Як повідомляли раніше, суд над 35-річним Ешту розпочався 26 березня. Він відкинув всі висунуті йому обвинувачення, заявивши, що відправився в Україну з туристичною метою і в гості до рідних дружини, а фото з автоматом Калашникова в оточенні сепаратистів зробив “на пам’ять”. На Донбасі Ешту перебував близько місяця у 2015 році, після повернення вступив на службу до чеської армії, в десантні війська як кухар. Натомість прокуратуру аргументи Ешту не переконали, вона виходить з того, що на сході України підсудний провів 3 тижні в окопах, дивився за зброєю бойовиків і брав участь в обстрілах, які могли призвести до загибелі людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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