Лучанка просить створити доріжки та паркомісця для велосипедистів

Вікторія Скомороха подала петицію, у якій наводить плюс від облаштування велодоріжок та велопаррковок у місті Луцьку.



Відповідну



Жінка зазначила, що для підтримання Луцьком статусу європейського міста, потрібно зробити нормальні умови для велосипедистів.



«Це рішення є дуже актуальним через низку причин:



по-перше, далеко не всі мають можливість мати автомобіль;



по-друге є велика кількість вулиць, через які не проходить маршрут громадського транспорту, що спонукає людей вибирати велосипед, як засіб пересування в теплі пори року;



по-третє, велосипед являється зручним засобом пересування по такому компактному місту, як Луцьк», – пише Вікторія.



Вона підкреслює, що задля зменшення ДТП велодоріжки потрібно обладнати на під’їздах до Луцька, зокрема з Струмівки, Рованців, Підгайців, та з деяких районів Луцька, а саме ЛПЗ, Ковельська, Вишків та вулиця Лесі Українки.



«Наявність таких пристосувань для велосипедистів особливо важливо на малоосвітлених, або неосвітлених ділянках дороги. Такі рішення дадуть змогу мінімізувати ризики виникнення автотранспортних пригод за участі велосипедистів та автомобілістів.



Інша справа – це пішохідна вулиця Лесі Українки, не завадить облаштувати і там велодоріжку. Це сприятиме порозумінню пішоходів та велосипедистів в доволі людній пішохідній зоні Луцька. Проте, також потрібно контролювати дотримання правил пішоходами не виходити на велодоріжку, щоб запобігти конфліктних ситуацій, внаслідок наїзду на них. Обов’язково повинна бути відповідна розмітка та знак, за можливості встановити вказівні стовпчики вздовж доріжки для візуального орієнтування учасників руху на цій вулиці», – йдеться у дописі.



Також лучанка зазначила, що важливо обладнати паркомісця для велосипедистів по місту.



«Це бажано зробити у місцях з інтенсивних рухом, наприклад біля ТАМ-ТАМу, Променя, на вул. Лесі Українки, просп. Волі, у Старому місті, за бажанням роботодавців біля своїх підприємств та поблизу інших великих торгових центрів.



Звичайно, для того, щоб люди знали, що там є велопарковка – встановити інформаційні знаки», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаподала петицію, у якій наводить плюс від облаштування велодоріжок та велопаррковок у місті Луцьку.Відповідну петицію вона зареєструвала 20 травня.Жінка зазначила, що для підтримання Луцьком статусу європейського міста, потрібно зробити нормальні умови для велосипедистів.«Це рішення є дуже актуальним через низку причин:по-перше, далеко не всі мають можливість мати автомобіль;по-друге є велика кількість вулиць, через які не проходить маршрут громадського транспорту, що спонукає людей вибирати велосипед, як засіб пересування в теплі пори року;по-третє, велосипед являється зручним засобом пересування по такому компактному місту, як Луцьк», – пише Вікторія.Вона підкреслює, що задля зменшення ДТП велодоріжки потрібно обладнати на під’їздах до Луцька, зокрема з Струмівки, Рованців, Підгайців, та з деяких районів Луцька, а саме ЛПЗ, Ковельська, Вишків та вулиця Лесі Українки.«Наявність таких пристосувань для велосипедистів особливо важливо на малоосвітлених, або неосвітлених ділянках дороги. Такі рішення дадуть змогу мінімізувати ризики виникнення автотранспортних пригод за участі велосипедистів та автомобілістів.Інша справа – це пішохідна вулиця Лесі Українки, не завадить облаштувати і там велодоріжку. Це сприятиме порозумінню пішоходів та велосипедистів в доволі людній пішохідній зоні Луцька. Проте, також потрібно контролювати дотримання правил пішоходами не виходити на велодоріжку, щоб запобігти конфліктних ситуацій, внаслідок наїзду на них. Обов’язково повинна бути відповідна розмітка та знак, за можливості встановити вказівні стовпчики вздовж доріжки для візуального орієнтування учасників руху на цій вулиці», – йдеться у дописі.Також лучанка зазначила, що важливо обладнати паркомісця для велосипедистів по місту.«Це бажано зробити у місцях з інтенсивних рухом, наприклад біля ТАМ-ТАМу, Променя, на вул. Лесі Українки, просп. Волі, у Старому місті, за бажанням роботодавців біля своїх підприємств та поблизу інших великих торгових центрів.Звичайно, для того, щоб люди знали, що там є велопарковка – встановити інформаційні знаки», – йдеться у дописі.

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