У Луцьку знову почала курсувати маршрутка №23
Сьогодні, 15:50
Луцька маршрутка № 23 знову курсує вулицями міста, але за зміненим маршрутом. Натомість зникла маршрутка № 4.
Про це інформує Перший.
«Раніше були маршрути № 23 і № 4. Ми з них зробили один і назвали його маршрут № 4. Автобуси за цим маршрутом курсували від «Адреналін Сіті» до Вересневого через ДПЗ.
Цей маршрут відповідно до договору був дійсний до 17 травня. Після 17 травня він перестав існувати, – повідомив керівник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
За його словами, щоб забезпечити доїзд жителів 55-го мікрорайону (вулиці Карпенка-Карого та Задворецька), оновлений маршрут № 4 скоротили і знову назвали його маршрутом № 23.
Якими вулицями зараз іде маршрутка № 23?
Назва нового маршруту – «Центральний ринок – Карбишева».
Шлях за маршрутом пролягає у напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева.
Таким чином, маршрутка не їде на ДПЗ та мікрорайон Вересневе. За словами Володимира Степанова, це питання наразі вирішується.
Як часто курсуватимуть автобуси на маршруті № 23?
Згідно з рішенням виконкому, інтервал руху в години пік повинен становити 12 хвилин.
Загалом на маршруті 7 автобусів.
Цей маршрут тимчасово обслуговує «Луцьке АТП 10701». Зараз триває конкурс на нового обрання перевізника.
Останній термін подачі документів – 7 червня. Сам конкурс відбудеться 25 червня.
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Про це інформує Перший.
«Раніше були маршрути № 23 і № 4. Ми з них зробили один і назвали його маршрут № 4. Автобуси за цим маршрутом курсували від «Адреналін Сіті» до Вересневого через ДПЗ.
Цей маршрут відповідно до договору був дійсний до 17 травня. Після 17 травня він перестав існувати, – повідомив керівник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
За його словами, щоб забезпечити доїзд жителів 55-го мікрорайону (вулиці Карпенка-Карого та Задворецька), оновлений маршрут № 4 скоротили і знову назвали його маршрутом № 23.
Якими вулицями зараз іде маршрутка № 23?
Назва нового маршруту – «Центральний ринок – Карбишева».
Шлях за маршрутом пролягає у напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева.
Таким чином, маршрутка не їде на ДПЗ та мікрорайон Вересневе. За словами Володимира Степанова, це питання наразі вирішується.
Як часто курсуватимуть автобуси на маршруті № 23?
Згідно з рішенням виконкому, інтервал руху в години пік повинен становити 12 хвилин.
Загалом на маршруті 7 автобусів.
Цей маршрут тимчасово обслуговує «Луцьке АТП 10701». Зараз триває конкурс на нового обрання перевізника.
Останній термін подачі документів – 7 червня. Сам конкурс відбудеться 25 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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