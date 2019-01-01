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У Луцьку знову почала курсувати маршрутка №23

У Луцьку знову почала курсувати маршрутка №23
Луцька маршрутка № 23 знову курсує вулицями міста, але за зміненим маршрутом. Натомість зникла маршрутка № 4.

Про це інформує Перший.

«Раніше були маршрути № 23 і № 4. Ми з них зробили один і назвали його маршрут № 4. Автобуси за цим маршрутом курсували від «Адреналін Сіті» до Вересневого через ДПЗ.

Цей маршрут відповідно до договору був дійсний до 17 травня. Після 17 травня він перестав існувати, – повідомив керівник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

За його словами, щоб забезпечити доїзд жителів 55-го мікрорайону (вулиці Карпенка-Карого та Задворецька), оновлений маршрут № 4 скоротили і знову назвали його маршрутом № 23.

Якими вулицями зараз іде маршрутка № 23?

Назва нового маршруту – «Центральний ринок – Карбишева».

Шлях за маршрутом пролягає у напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева.

Таким чином, маршрутка не їде на ДПЗ та мікрорайон Вересневе. За словами Володимира Степанова, це питання наразі вирішується.

Як часто курсуватимуть автобуси на маршруті № 23?

Згідно з рішенням виконкому, інтервал руху в години пік повинен становити 12 хвилин.

Загалом на маршруті 7 автобусів.

Цей маршрут тимчасово обслуговує «Луцьке АТП 10701». Зараз триває конкурс на нового обрання перевізника.

Останній термін подачі документів – 7 червня. Сам конкурс відбудеться 25 червня.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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