Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 21 травня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде:



09:00-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова, пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;



10:00-17:00 - вул. Ковпака, Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Боженка, 32-72, 29-83.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 21 травня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде:09:00-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова, пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;10:00-17:00 - вул. Ковпака, Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Боженка, 32-72, 29-83.

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