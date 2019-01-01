Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 21 травня
Сьогодні, 19:13
У вівторок, 21 травня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде:
09:00-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова, пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;
10:00-17:00 - вул. Ковпака, Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Боженка, 32-72, 29-83.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде:
09:00-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова, пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;
10:00-17:00 - вул. Ковпака, Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Боженка, 32-72, 29-83.
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