У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*



мультфільму «Секрети домашніх тварин 2».



На усіх маленьких та великих глядачів в PremierCity з 14:20 чекають солодкі частування, тематичні майстеркласи та подарунки.



Мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» – це продовження

однойменного фільму, що вийшов у 2016 році. Пес Макс та його друзі

живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості.



Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.



Квитки:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 травня в кінотеатрі PremierCity відбудеться допрем'єрний показмультфільму «Секрети домашніх тварин 2».На усіх маленьких та великих глядачів в PremierCity з 14:20 чекають солодкі частування, тематичні майстеркласи та подарунки.Мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» – це продовженняоднойменного фільму, що вийшов у 2016 році. Пес Макс та його друзіживуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості.Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.Квитки: https://premiercity.com.ua/sekreti-domashnih-tvarin-2-the-secret-life-of-pets-2-7599/

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