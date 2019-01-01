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У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*

У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
25 травня в кінотеатрі PremierCity відбудеться допрем'єрний показ
мультфільму «Секрети домашніх тварин 2».

На усіх маленьких та великих глядачів в PremierCity з 14:20 чекають солодкі частування, тематичні майстеркласи та подарунки.

Мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» – це продовження
однойменного фільму, що вийшов у 2016 році. Пес Макс та його друзі
живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості.

Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.

Квитки: https://premiercity.com.ua/sekreti-domashnih-tvarin-2-the-secret-life-of-pets-2-7599/

У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2»*

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Теги: ПортCity
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