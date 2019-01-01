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Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня

Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня
У середу, 22 травня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде:

09:30-17:00 - вул. Привокзальна, 11, 13а, 13, просп. Грушевського, 25, 27, 29, 31;

09:00-17:00 - вул. С. Кривенького, вул. Липова, вул.Ватутіна, вул. Дубова, вул. Нестерова, вул. Попова, вул. Холодноярська, вул. Яблунева, вул.Путінцева, вул. Менделєєва, вул. Нестерова,вул. Попова, вул. Володимирська, 42-70, вул.Семеренка, вул. Стефаника, вул. Боровиковського, вул. Застав’я.


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Теги: світло, відключення, Луцьк
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