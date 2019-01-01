У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
На вулиці Гнідавській, у Луцьку, п'яний водій врізався у паркан, збив бордюр та зіткнувся із службовим авто патрульних.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, інцидент трапився 22 травня, о першій годині ночі.
На вимогу зупинитись той не відреагував та продовжив рух.
На вулиці Потебні до переслідування долучився ще один екіпаж поліції.
В якийсь момент керманич виїхав на смугу зустрічного руху, але здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Через кілька метрів втікача заблокували й затримали.
У нього були ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка в наркодиспансері – 1, 6 проміле.
49-річний винуватець отримав три протоколи та об’єднану постанову за свої порушення. Тепер йому загрожує штраф та позбавлення права керування.
Також він відшкодує збитки на ремонт службового автомобіля, який отримав незначні подряпини.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, інцидент трапився 22 травня, о першій годині ночі.
На вимогу зупинитись той не відреагував та продовжив рух.
На вулиці Потебні до переслідування долучився ще один екіпаж поліції.
В якийсь момент керманич виїхав на смугу зустрічного руху, але здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Через кілька метрів втікача заблокували й затримали.
У нього були ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка в наркодиспансері – 1, 6 проміле.
49-річний винуватець отримав три протоколи та об’єднану постанову за свої порушення. Тепер йому загрожує штраф та позбавлення права керування.
Також він відшкодує збитки на ремонт службового автомобіля, який отримав незначні подряпини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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