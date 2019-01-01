Під виглядом псевдокастингу у серіал «Школа» шахраї викрадають персональні дані користувачів

Телеканал «1+1» попереджає про шахраїв, які оголосили псевдо-кастинг у серіал «Школа».По це повідомили у прес-службі телеканалу.Стало відомо, що зловмисники виманюють персональні дані користувачів під виглядом псевдо-кастингу у новий сезон культового серіалу «Школа». Оголошення, в яких шукають акторів на головні ролі і в масові сцени, публікують в соціальних мережах.Телеканал 1+1 офіційно заявляє, що не відкривав кастинг на новий сезон серіалу «Школа», та закликає глядачів бути пильними і не передавати персональні дані сумнівним особам.«Вся інформація про кастинги в проекти 1+1 є тільки в офіційних соціальних мережах і на сайтах каналу», – йдеться у повідомленні.