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Під виглядом псевдокастингу у серіал «Школа» шахраї викрадають персональні дані користувачів

Під виглядом псевдокастингу у серіал «Школа» шахраї викрадають персональні дані користувачів
Телеканал «1+1» попереджає про шахраїв, які оголосили псевдо-кастинг у серіал «Школа».

По це повідомили у прес-службі телеканалу.

Стало відомо, що зловмисники виманюють персональні дані користувачів під виглядом псевдо-кастингу у новий сезон культового серіалу «Школа». Оголошення, в яких шукають акторів на головні ролі і в масові сцени, публікують в соціальних мережах.

Телеканал 1+1 офіційно заявляє, що не відкривав кастинг на новий сезон серіалу «Школа», та закликає глядачів бути пильними і не передавати персональні дані сумнівним особам.

«Вся інформація про кастинги в проекти 1+1 є тільки в офіційних соціальних мережах і на сайтах каналу», – йдеться у повідомленні.

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Теги: шахрай, серіал
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