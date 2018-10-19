З початку року на Волині зареструвалось 1800 нових підприємців
Сьогодні, 09:25
Протягом січня-квітня 2019 року на Волині власну справу започаткували 1803 підприємця-фізичні особи.
Загалом в області здійснюють діяльність 36250 фізичних осіб-підприємців, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Оскільки процедура реєстрації бізнесу останніми роками зазнала
суттєвого спрощення, підприємливі громадяни мають можливість розпочати власну справу у найкоротші строки. Однак, кожен потенційний бізнесмен повинен врахувати, що його діяльність повинна відбуватися у правовому полі, а бізнес-план обов’язково враховувати чинні норми Податкового кодексу України.
На цих моментах підприємцям-початківцям в ході тематичного тренінгу в Луцькому міському центрі зайнятості наголосила завідувач сектору комунікацій ГУ ДФС у Волинській області Олена Нікотіна.
«Перш ніж розпочати процедуру реєстрації бізнесу, варто уважно вивчити вимоги податкового законодавства та розуміти яким чином його норми вливатимуть на бізнес-проект. Варто врахувати, що закон не передбачає відтермінування сплати податків і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Отож, строки і суми визначених законом податкових платежів та страхових внесків повинні дотримуватися», - підкреслила Олена Нікотіна.
Посадовець заначила, що процес подання звітності та загалом спілкування з фахівцями ДФС будуть максимально ефективним за умови застосування електронного формату.
«Електронний кабінет платника постійно вдосконалюється та отримує
схвальні оцінки представників бізнесу. Цей багатофункціональний електронний сервіс – реальна допомога в питаннях подання звітності, формування довідок та навіть сплати податків незалежно від обраної системи оподаткування.
Отримуйте електронні цифрові ключі, реєструйтеся і зекономлений час матимете можливість використовувати для розвитку власної справи», - звернула увагу учасників тренінгу Олена Нікотіна.
Довідково:
Протягом січня-квітня 2019 року підприємці-фізичні особи, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування спрямували до місцевих бюджетів Волині 139,5 мільйона гривень єдиного податку.
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Загалом в області здійснюють діяльність 36250 фізичних осіб-підприємців, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Оскільки процедура реєстрації бізнесу останніми роками зазнала
суттєвого спрощення, підприємливі громадяни мають можливість розпочати власну справу у найкоротші строки. Однак, кожен потенційний бізнесмен повинен врахувати, що його діяльність повинна відбуватися у правовому полі, а бізнес-план обов’язково враховувати чинні норми Податкового кодексу України.
На цих моментах підприємцям-початківцям в ході тематичного тренінгу в Луцькому міському центрі зайнятості наголосила завідувач сектору комунікацій ГУ ДФС у Волинській області Олена Нікотіна.
«Перш ніж розпочати процедуру реєстрації бізнесу, варто уважно вивчити вимоги податкового законодавства та розуміти яким чином його норми вливатимуть на бізнес-проект. Варто врахувати, що закон не передбачає відтермінування сплати податків і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Отож, строки і суми визначених законом податкових платежів та страхових внесків повинні дотримуватися», - підкреслила Олена Нікотіна.
Посадовець заначила, що процес подання звітності та загалом спілкування з фахівцями ДФС будуть максимально ефективним за умови застосування електронного формату.
«Електронний кабінет платника постійно вдосконалюється та отримує
схвальні оцінки представників бізнесу. Цей багатофункціональний електронний сервіс – реальна допомога в питаннях подання звітності, формування довідок та навіть сплати податків незалежно від обраної системи оподаткування.
Отримуйте електронні цифрові ключі, реєструйтеся і зекономлений час матимете можливість використовувати для розвитку власної справи», - звернула увагу учасників тренінгу Олена Нікотіна.
Довідково:
Протягом січня-квітня 2019 року підприємці-фізичні особи, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування спрямували до місцевих бюджетів Волині 139,5 мільйона гривень єдиного податку.
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