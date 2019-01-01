Військовий з Волині зламав щелепу поліцейському
Сьогодні, 10:48
У Нововолинську нетверезий військовий вдарив поліцейського при виконанні.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Увечері 26 березня 2019 року на автостанції у Нововолинську нетверезий молодик завдав удару в обличчя слідчому слідчого відділення Нововолинського відділення поліції, який, представившись працівником поліції, вимагав у нього припинити вчиняти правопорушення.
Таким чином він спричинив правоохоронцю тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – зламав щелепу.
Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Увечері 26 березня 2019 року на автостанції у Нововолинську нетверезий молодик завдав удару в обличчя слідчому слідчого відділення Нововолинського відділення поліції, який, представившись працівником поліції, вимагав у нього припинити вчиняти правопорушення.
Таким чином він спричинив правоохоронцю тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – зламав щелепу.
Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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