вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військовий з Волині зламав щелепу поліцейському

Військовий з Волині зламав щелепу поліцейському
У Нововолинську нетверезий військовий вдарив поліцейського при виконанні.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Увечері 26 березня 2019 року на автостанції у Нововолинську нетверезий молодик завдав удару в обличчя слідчому слідчого відділення Нововолинського відділення поліції, який, представившись працівником поліції, вимагав у нього припинити вчиняти правопорушення.

Таким чином він спричинив правоохоронцю тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – зламав щелепу.

Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.

Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смарт-годинники, планшети і квадрокоптери: на «Ягодині» з автобуса вилучили ґаджетів на півмільйона
Сьогодні, 11:17
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24‒26 травня
Сьогодні, 11:00
Військовий з Волині зламав щелепу поліцейському
Сьогодні, 10:48
Нас труять: люди вимагають розібратися із заводом-«бомбою» біля Луцька
Сьогодні, 10:41
У Луцькому районі жінка на Lexus скоїла смертельну аварію. ФОТО
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні
17 травень, 11:36
У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку
07 травень, 15:52
Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
03 травень, 09:34
У рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили ніж: на Волині сіли за ґрати кривдники 92-річної бабусі У рот запхнули ганчірку, а до шиї приставили ніж: на Волині сіли за ґрати кривдники 92-річної бабусі
16 квітень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, чи будуть влітку авіарейси з Рівного до Туреччини
Сьогодні, 11:35
 0
На одній із луцьких вулиць встановили нові ліхтарі
Сьогодні, 11:31
 0
Лучани невдовзі можуть захлинутися власним сміттям
Сьогодні, 11:25
 0
Смарт-годинники, планшети і квадрокоптери: на «Ягодині» з автобуса вилучили ґаджетів на півмільйона
Сьогодні, 11:17
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 24‒26 травня
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿