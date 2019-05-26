Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою





Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво, - пишуть



Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Надточії Харківської області чоловіка під час риболовлі вбила блискавка.Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво, - пишуть Факти Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

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