вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою

Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
У селі Надточії Харківської області чоловіка під час риболовлі вбила блискавка.

Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво, - пишуть Факти.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: блискавка, смерть, чоловік, риболовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
Сьогодні, 06:15
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
Сьогодні, 05:25
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
Схожі новини
У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
14 травень, 00:01
Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні
12 травень, 17:19
Від ураження струмом загинув приватний підприємець Від ураження струмом загинув приватний підприємець
26 квітень, 09:48
Чоловіка вдома вкусила вівчарка і він помер від сказу Чоловіка вдома вкусила вівчарка і він помер від сказу
25 квітень, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
Сьогодні, 06:15
 0
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
Сьогодні, 05:25
 0
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
 0
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
 0
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿