Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
Сьогодні, 06:15
У селі Надточії Харківської області чоловіка під час риболовлі вбила блискавка.
Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво, - пишуть Факти.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.
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Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво, - пишуть Факти.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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