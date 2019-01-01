Курс валют у Луцьку на 27 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.154, а продаж - 26.523.
Євро при купівлі становить - 29.145, продажу - 29.704.
Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.939.
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Євро при купівлі становить - 29.145, продажу - 29.704.
Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.939.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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