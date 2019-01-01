Курс валют у Луцьку на 27 травня





Євро при купівлі становить - 29.145, продажу - 29.704.



Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.415.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.939.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.154, а продаж - 26.523.Євро при купівлі становить - 29.145, продажу - 29.704.Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.415.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.939.

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