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Курс валют у Луцьку на 27 травня

Курс валют у Луцьку на 27 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.154, а продаж - 26.523.

Євро при купівлі становить - 29.145, продажу - 29.704.

Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.939.

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Теги: курс валют, Луцьк
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