Лучанка просить відновити маршрут № 23
Сьогодні, 09:41
У Луцьку просять відновити курсування маршруток на рейсі № 23 «Вересневе – Єршова».
Відповідну петицію зареєструвала Анна Гоцик.
«Прошу відновити маршрут № 23 сполученням «Вересневе – Єршова», оскільки жителі мікрорайону Вересневе не мають належного рівня транспортного обслуговування», – зазначає лучанка.
Анна зауважила, що маршрут № 24 перезавантажений, і у час пік до транспортного засобу втиснутись неможливо.
«Ви піднімаєте тарифи на проїзд - натомість прошу створити відповідний рівень обслуговування жителів мікрорайону "Вересневе"» – йдеться у дописі.
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Відповідну петицію зареєструвала Анна Гоцик.
«Прошу відновити маршрут № 23 сполученням «Вересневе – Єршова», оскільки жителі мікрорайону Вересневе не мають належного рівня транспортного обслуговування», – зазначає лучанка.
Анна зауважила, що маршрут № 24 перезавантажений, і у час пік до транспортного засобу втиснутись неможливо.
«Ви піднімаєте тарифи на проїзд - натомість прошу створити відповідний рівень обслуговування жителів мікрорайону "Вересневе"» – йдеться у дописі.
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