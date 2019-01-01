Лучанка просить відновити маршрут № 23





Відповідну петицію зареєструвала Анна Гоцик.



«Прошу відновити маршрут № 23 сполученням «Вересневе – Єршова», оскільки жителі мікрорайону Вересневе не мають належного рівня транспортного обслуговування», – зазначає лучанка.



Анна зауважила, що маршрут № 24 перезавантажений, і у час пік до транспортного засобу втиснутись неможливо.



«Ви піднімаєте тарифи на проїзд - натомість прошу створити відповідний рівень обслуговування жителів мікрорайону "Вересневе"» – йдеться у дописі.

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