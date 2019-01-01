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На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen Golf та Fiat Ducato трапилася сьогодні, 28 травня, близько 11:00 години на виїзді із Луцька на Ківерцівському мосту.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, аварія трапилася за таких обставин: водій Volkswagen їхав у напрямку Ківерців – заїжджав на міст, у той же час водій автомобіля Fiat рухався вулицею Ківерцівською у напрямку авіазаводу «Мотор».

Ймовірно, водій Volkswagen не пропустив Fiat, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У результаті ДТП Volkswagen розвернуло у напрямку руху Fiat.

Обидві автівки отримали механічні пошкодження середньої складності. Так, у них суттєво пошкоджені ліві сторони.

На щастя, внаслідок аварії жоден із водіїв та пасажирів транспортних засобів серйозно не постраждав.

На місці інциденту працює екіпаж поліції.

Аварія трапилась 28 травня, близько 11:00 години, – пишуть Волинські Новини, посилаючись на інформацію очевидців.

З їхніх слів, аварія трапилася за таких обставин: водій Volkswagen їхав у напрямку міста Ківерці – заїжджав на міст, у той же час водій автомобіля Fiat рухався вулицею Ківерцівською у напрямку авіазаводу «Мотор».

Ймовірно, водій Volkswagen не пропустив Fiat, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У результаті ДТП Volkswagen розвернуло у напрямку руху Fiat.

Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Так, у них суттєво пошкоджені ліві сторони.

На щастя, внаслідок аварії жоден із водіїв та пасажирів транспортних засобів серйозно не постраждав.

На місці інциденту працює екіпаж поліції.
На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
На виїзді з Луцька зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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