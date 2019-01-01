Під час велодня у Луцьку чоловік знайшов чималу суму коштів





Один з організаторів заходу, член СК Лучеськ Олександр Оришко, розповів: під час велодня до комітету підійшов чоловік і сказав, що знайшов чималу суму. Про це пише



Кілька разів про це оголосили в мікрофон ведучі, однак власник згуби не озвався. А той, хто знайшов, сказав, що йому чужі гроші не потрібні. Тож вже за деякий час, коли інформація про згубу з'явилася в Фейсбуці, вдалося встановити, хто загубив готівку.



"Отака сила Фейсбуку і чесні люди", – підсумував Оришко.

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