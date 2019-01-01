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Курс валют у Луцьку на 29 травня

Курс валют у Луцьку на 29 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.214, а продаж - 26.581.

Євро при купівлі становить - 29.182, продажу - 29.769.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.934.

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Теги: курс валют, Луцьк
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