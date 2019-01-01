Які прем'єри покажуть у кінотеатрі «PremierCity»*





Фільм «Годзілла ІІ: король монстрів» 12+, 3D



Раніше люди думали, що монстри кайдзю існують тільки в казках, якими лякають дітей. Але коли світ побачив Годзіллу, усе змінилося. На жаль, він не єдиний монстр, який існує... При цьому всьому, він навіть один із найкращих. На Землі з'явилися Родан, Мотра та триголовий кайдзю Кінг Гідора, які прийшли, щоб поневолити Землю. Криптозоологічне агентство «Монарх» докладе всіх можливих зусиль, щоб зупинити цю навалу, але що можуть люди проти монстрів? Уряди всіх країн повинні об'єднати зусилля проти спільного ворога. Коли іншого виходу не буде, люди звернуться за допомогою до Годзілли – короля монстрів. Він буде єдиною надією для нас на порятунок.



Квитки:



Фільм «Рокетмен» 16+



Як одному товстому хлопцеві на ім'я Реджинальд Дуайт вдалося здійснити свою мрію та стати всесвітньо відомим? Він собі часто задавав це запитання, на яке одного разу йому все-таки дали відповідь – потрібно просто вбити невдаху в собі та почати жити по-справжньому. Усю свою юність хлопець був дуже сором'язливим, вчився грати на піаніно. Пізніше він відкрив у собі ще й талант до написання пісень – але ось бути головною зіркою завжди боявся. Коли же Реджі вирішив поміняти своє ім'я на псевдонім Елтон Джон, все змінилося. Його поведінка, екстравагантні образи, всесвітньо відомі пісні і, що найголовніше, шоу – ось заради чого будуть ходити глядачі. Це історія людини, яку знають у кожній країні на нашій планеті.



Квитки:



Фестиваль «Чілдрен Кінофест 2019» 0+



31 ТРАВНЯ – 9 ЧЕРВНЯ 2019



Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за

допомогою якого оцінює фільм.



Фестиваль «Best erotic shorts» 18+



30 травня на великих екранах України покажуть непристойно прекрасні еротичні фільми «Best erotic shorts». Відкиньте всі упередження, скромність і страх. Відкрийтесь для емоцій, почуттів,

задоволення. Пристрасть, мурашки по тілу та тисячі феєрверків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «PremierCity» покажуть чотири кінопрем'єри.Раніше люди думали, що монстри кайдзю існують тільки в казках, якими лякають дітей. Але коли світ побачив Годзіллу, усе змінилося. На жаль, він не єдиний монстр, який існує... При цьому всьому, він навіть один із найкращих. На Землі з'явилися Родан, Мотра та триголовий кайдзю Кінг Гідора, які прийшли, щоб поневолити Землю. Криптозоологічне агентство «Монарх» докладе всіх можливих зусиль, щоб зупинити цю навалу, але що можуть люди проти монстрів? Уряди всіх країн повинні об'єднати зусилля проти спільного ворога. Коли іншого виходу не буде, люди звернуться за допомогою до Годзілли – короля монстрів. Він буде єдиною надією для нас на порятунок.Квитки: https://premiercity.com.ua/godzilla-ii-korol-monstriv-7553/ Як одному товстому хлопцеві на ім'я Реджинальд Дуайт вдалося здійснити свою мрію та стати всесвітньо відомим? Він собі часто задавав це запитання, на яке одного разу йому все-таки дали відповідь – потрібно просто вбити невдаху в собі та почати жити по-справжньому. Усю свою юність хлопець був дуже сором'язливим, вчився грати на піаніно. Пізніше він відкрив у собі ще й талант до написання пісень – але ось бути головною зіркою завжди боявся. Коли же Реджі вирішив поміняти своє ім'я на псевдонім Елтон Джон, все змінилося. Його поведінка, екстравагантні образи, всесвітньо відомі пісні і, що найголовніше, шоу – ось заради чого будуть ходити глядачі. Це історія людини, яку знають у кожній країні на нашій планеті.Квитки: https://premiercity.com.ua/roketmen-rocketman-7598/ 31 ТРАВНЯ – 9 ЧЕРВНЯ 2019Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, задопомогою якого оцінює фільм.30 травня на великих екранах України покажуть непристойно прекрасні еротичні фільми «Best erotic shorts». Відкиньте всі упередження, скромність і страх. Відкрийтесь для емоцій, почуттів,задоволення. Пристрасть, мурашки по тілу та тисячі феєрверків.

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