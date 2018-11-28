Луцьком пройшла урочиста хода школярів-гуртківців. ФОТО

У Луцьку відбулась піша хода гуртківців закладів позашкільної освіти, присвячена Дню захисту дітей.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.Учасники ходи вирушили від Палацу учнівської молоді до Театральної площі нашого міста, пройшовши проспектом Волі.«Знаєте, свято для дітей має бути не тільки напередодні першого червня. Їхнє дитинство повинне бути завжди святом. І це залежить від нас, дорослих. Як ми будемо до них відноситися, як ми старатимемося дати їм усе найкраще, найдобріше, найсвітліше. Головне — дарувати щодня і щохвилини свою любов.Ми надзвичайно пишалися іти в колоні разом із вами під чудовий оркестр Палацу учнівської молоді. Нам здавалося, що в кожному русі та жесті є кожен із нас, тому велике спасибі вам та вашим наставникам.Я бажаю, щоб весна завжди для вас закінчувалася на такій теплій, сонячній ноті; щоб літо для вас усіх було комфортним та багатим на емоції, а до 1 вересня усі набралися сил та здоров’я», - звернулася до присутніх начальник управління освіти Луцької міської ради