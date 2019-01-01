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Розшукали дитину, яка зникла у Луцьку, вийшовши з маршрутки

Розшукали дитину, яка зникла у Луцьку, вийшовши з маршрутки
Розшукали 14-річного Скібера Максима Валерійовича, який зник у Луцьку.

Про це пише "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на свої сторінці у facebook.

Нгадаємо, хлопець зранку сів у маршрутне таксі Луцьк-Нововолинськ, однак, не виїхавши з Луцька, вийшов біля ТРЦ "Промінь" та зник у невідомому напрямку.

Втім, де знайшли дитину провоохоронці не зазначають.

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Теги: розшук, дитина
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