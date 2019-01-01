Курс валют у Луцьку на 3 червня





Євро при купівлі становить - 29.505, продажу - 30.135.



Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.418.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.621, продаж - 7.030.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.600, а продаж - 26.994.Євро при купівлі становить - 29.505, продажу - 30.135.Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.418.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.621, продаж - 7.030.

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