Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО





Про це пише на своїй сторінці у facebook Олег Іванюк.



"Якими мотивами можна пояснити дії нелюдів які "замінували" обласну лікарню?",- йдеться у повідомлені.



Повідомлення про замінування надійшло сьогодні зранку, 3 червня.



На місці події працюють всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".



Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції



У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.



1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.







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