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Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО

Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це пише на своїй сторінці у facebook Олег Іванюк.

"Якими мотивами можна пояснити дії нелюдів які "замінували" обласну лікарню?",- йдеться у повідомлені.

Повідомлення про замінування надійшло сьогодні зранку, 3 червня.

На місці події працюють всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".

Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування.

У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.

1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.


Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО
Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО

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Теги: замінування, Луцьк
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