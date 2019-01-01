Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку повідомили про замінування Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Олег Іванюк.
"Якими мотивами можна пояснити дії нелюдів які "замінували" обласну лікарню?",- йдеться у повідомлені.
Повідомлення про замінування надійшло сьогодні зранку, 3 червня.
На місці події працюють всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".
Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook Олег Іванюк.
"Якими мотивами можна пояснити дії нелюдів які "замінували" обласну лікарню?",- йдеться у повідомлені.
Повідомлення про замінування надійшло сьогодні зранку, 3 червня.
На місці події працюють всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".
Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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