У Луцьку зіткнулись два автомобілі: постраждав один із водіїв





Про це повідомили у



За кермом легковика перебував 45-річний лучанин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою САЗ 3507, під керуванням 22-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів постраждалий від госпіталізації відмовився.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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