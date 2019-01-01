У Луцьку зіткнулись два автомобілі: постраждав один із водіїв
Сьогодні, 09:31
У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулись вантажівка та легковик.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 45-річний лучанин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою САЗ 3507, під керуванням 22-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів постраждалий від госпіталізації відмовився.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 45-річний лучанин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою САЗ 3507, під керуванням 22-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів постраждалий від госпіталізації відмовився.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині очікується погіршення погоди
Сьогодні, 09:45
На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з опіками
Сьогодні, 09:31
У Луцьку зіткнулись два автомобілі: постраждав один із водіїв
Сьогодні, 09:31