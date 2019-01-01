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У Луцьку зіткнулись два автомобілі: постраждав один із водіїв

У Луцьку зіткнулись два автомобілі: постраждав один із водіїв
У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулись вантажівка та легковик.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 45-річний лучанин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою САЗ 3507, під керуванням 22-річного жителя Луцького району.

Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів постраждалий від госпіталізації відмовився.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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