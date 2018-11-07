Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Сьогодні, 08:28
Волинянка похвалилась грибами, які знайшла у любомльському лісі.
Фотографії Наталія Обшарська опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Моя перша грибалка в цьому році», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО
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Фотографії Наталія Обшарська опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Моя перша грибалка в цьому році», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО
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