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Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО

Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Волинянка похвалилась грибами, які знайшла у любомльському лісі.

Фотографії Наталія Обшарська опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Моя перша грибалка в цьому році», – йдеться у дописі.

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Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО

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Теги: гриби, Волинь
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