5 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна мити голову
Сьогодні, 09:20
5 червня 2019 вшановують пам'ять єпископа Леонтія. Він проповідував віру в Христа маленьким дітям та дорослим людям.
Іменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 червня
– З'явилося багато оводів – до урожаю огірків.
– Мошки і комарі стовпом в’ються – на гарну погоду.
– Глід рясно цвіте – до суворої зими.
– Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.
– Трава вранці сильніше звичайного пахне – бути дощу.
– Багато мурах біля мурашника – на гарну погоду.
– Духота при сході сонця – до негоди.
– Сон з 4 на 5 червня віщий. Він в точності виповниться у тих, хто в цей день народився.
Що можна робити 5 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 5 червня
1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.
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Іменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 червня
– З'явилося багато оводів – до урожаю огірків.
– Мошки і комарі стовпом в’ються – на гарну погоду.
– Глід рясно цвіте – до суворої зими.
– Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.
– Трава вранці сильніше звичайного пахне – бути дощу.
– Багато мурах біля мурашника – на гарну погоду.
– Духота при сході сонця – до негоди.
– Сон з 4 на 5 червня віщий. Він в точності виповниться у тих, хто в цей день народився.
Що можна робити 5 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 5 червня
1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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