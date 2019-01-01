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У Луцьку приміщення, яке хотіли знести, пропонують віддати церкві

У Луцьку приміщення, яке хотіли знести, пропонують віддати церкві
У Луцьку приміщення на Ковельській, 1, яке хотіли демонтувати, пропонують віддати церкві.

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

За словами члена виконкому Ігоря Алєксєєва, це приміщення як мінімум 15 років працювало з усіма дозвільними документами. Зокрема, колись там була скупка склотари. Він запропонував його не демонтовувати.

«Там буквально за 10 метрів знаходиться церква. Тож, можливо, доцільніше віддати храму це приміщення. Вони зможуть, наприклад, складати там якусь благодійну допомогу», - сказав Алєксєєв.

У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення про демонтаж об’єкта.

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Теги: церква, приміщення
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