Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси
Сьогодні, 16:59
Поблизу селища Локачі однойменного району нетверезий водій не впорався з керуванням та злетів з траси.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці ДТП.
Факт аварії виданню підтвердили у прес-службі ГУНП Волині.
«Водій автівки Opel Zafira, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням авто і злетів з траси», – прокоментували у прес-службі.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП триває перевірка.
На фото з місця аварії видно, що авто зазнало значних механічних пошкоджень – повністю розтрощена передня частина автівки.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці ДТП.
Факт аварії виданню підтвердили у прес-службі ГУНП Волині.
«Водій автівки Opel Zafira, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням авто і злетів з траси», – прокоментували у прес-службі.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП триває перевірка.
На фото з місця аварії видно, що авто зазнало значних механічних пошкоджень – повністю розтрощена передня частина автівки.
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