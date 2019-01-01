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Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси

Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси
Поблизу селища Локачі однойменного району нетверезий водій не впорався з керуванням та злетів з траси.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці ДТП.

Факт аварії виданню підтвердили у прес-службі ГУНП Волині.

«Водій автівки Opel Zafira, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням авто і злетів з траси», – прокоментували у прес-службі.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП триває перевірка.

На фото з місця аварії видно, що авто зазнало значних механічних пошкоджень – повністю розтрощена передня частина автівки.
Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси
Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси
Поблизу волинського селища п'яний водій злетів з траси

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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