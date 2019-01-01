Волинянин, який крав каструлі у односельчан, ледь не загримів до тюрми





Прокуратура звинуватила мешканця Ковельського району в тому, що він у жовтні 2017 року з паркану біля приватного будинку в селі Тойкут викрав восьмилітровий чавунний казан, - пише



У листопаді 2018 року проник до літньої кухні на цьому ж подвір’ї, звідки поцупив алюмінієву каструлю на 12 літрів. А в лютому 2019 року під покровом ночі виніс з тієї самої кухні каструлю на 60 літрів та казан на 10 літрів.



Обвинувачений свою вину визнав повністю, розповів, що викрадене майно в подальшому обмінював на спиртні напої. Троє потерпілих осіб у судове засідання не з’явились, але подали письмові заяви про те, що будь-яких претензій до нього не мають.



Суд врахував той факт, що підсудний є розлученим, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працює, раніше не судимий.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Олена Восковська призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з дворічним іспитовим терміном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який вкрав дві каструлі та два казани, засудили на три з половиною роки позбавлення волі умовно.Прокуратура звинуватила мешканця Ковельського району в тому, що він у жовтні 2017 року з паркану біля приватного будинку в селі Тойкут викрав восьмилітровий чавунний казан, - пише Район.Ковель У листопаді 2018 року проник до літньої кухні на цьому ж подвір’ї, звідки поцупив алюмінієву каструлю на 12 літрів. А в лютому 2019 року під покровом ночі виніс з тієї самої кухні каструлю на 60 літрів та казан на 10 літрів.Обвинувачений свою вину визнав повністю, розповів, що викрадене майно в подальшому обмінював на спиртні напої. Троє потерпілих осіб у судове засідання не з’явились, але подали письмові заяви про те, що будь-яких претензій до нього не мають.Суд врахував той факт, що підсудний є розлученим, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працює, раніше не судимий.Суддя Ковельського міськрайонного суду Олена Восковська призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з дворічним іспитовим терміном.

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