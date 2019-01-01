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Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ

Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Влітку Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки стає однією з улюблених локацій в місті для лучан.

Коли ж парк помітно змінили, розчистивши хащі та запліснявілі водойми, то він став гарним місцем для прогулянки з дітьми, з коханою людиною чи з друзями.

Влітку ж луцький парк по-особливому прекрасний. Тут - і можливість покататися на човні у "Луцькій Венеції", і шанс поплавати у прохолодній воді у "Ротонді", і гарна нагода просто прогулятися оновленими і чарівними алеями поміж яскравої зелені.

Декілька фотомитей із луцького парку - від Інформаційного агентства ВолиньPost.


Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: парк, Луцьк
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