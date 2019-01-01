Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ

Влітку Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки стає однією з улюблених локацій в місті для лучан.Коли ж парк помітно змінили, розчистивши хащі та запліснявілі водойми, то він став гарним місцем для прогулянки з дітьми, з коханою людиною чи з друзями.Влітку ж луцький парк по-особливому прекрасний. Тут - і можливість покататися на човні у "Луцькій Венеції", і шанс поплавати у прохолодній воді у "Ротонді", і гарна нагода просто прогулятися оновленими і чарівними алеями поміж яскравої зелені.Декілька фотомитей із луцького парку - від