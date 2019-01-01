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«Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки

«Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки
У мережі поділилися світлинами луцької маршрутки №31, що перебуває у жахливому стані.

Фото виклала Оля Бачинська у Facebook.

Допис жінки подаємо без змін:

"Коли ми платимо за послугу, ми хочемо, щоб вона була виконана якісно і безпечно для нашого здоров‘я і життя, особливо це стосується послуг щодо перевезення людей!!! Луцька міська рада, яка прийняла рішення щодо підняття вартості проїзду, певно не взяла ці фактори до уваги, тому ми мешканці міста Луцька, маємо їздити з дірками в підлозі і бачити дорогу під ногами, їздити в брудному транспорті, та іноді з хамуватими водіями, які уявили, що є гонщиками «Формули-1».

Коли я користуюсь транспортом, то хочу дістатись в пункт А до пункту Б у повному здоров‘ї.

Давайте будемо нести відповідальність за надання послуг! Прохання до Луцької міської ради, коли приймаєте рішення щодо підняття вартості проїзду, то перед тим користуйтесь послугами наших маршрутних таксі!!!".
«Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки
«Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки


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Теги: маршрутки, Луцьк, стан
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