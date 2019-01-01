Після зіткнення легковик влетів у зупинку: загинула родина
Сьогодні, 15:05
На Херсонщині на трасі Харків-Сімферополь-Ялта сталася аварія за участі Volkswagen Passat B6 і ВАЗ 2106.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Херсонській області, пише ТСН.
У Генічеському районі Volkswagen зіткнувся з легковиком. Після зіткнення іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту. У результаті наїзду на зупинку постраждала родина місцевих жителів. Від отриманих травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. У лікарню госпіталізували 35-річний брат загиблих.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Винуватець пригоди буде затриманий. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Наразі на місці ДТП працюють працівники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру. Вони вивчають усі обставини пригоди для встановлення, з чиєї вини вона сталася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Херсонській області, пише ТСН.
У Генічеському районі Volkswagen зіткнувся з легковиком. Після зіткнення іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту. У результаті наїзду на зупинку постраждала родина місцевих жителів. Від отриманих травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. У лікарню госпіталізували 35-річний брат загиблих.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Винуватець пригоди буде затриманий. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Наразі на місці ДТП працюють працівники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру. Вони вивчають усі обставини пригоди для встановлення, з чиєї вини вона сталася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Після зіткнення легковик влетів у зупинку: загинула родина
Сьогодні, 15:05
Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»
Сьогодні, 14:45
У Луцька з вікна багатоповерхівки випала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39