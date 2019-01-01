Після зіткнення легковик влетів у зупинку: загинула родина

На Херсонщині на трасі Харків-Сімферополь-Ялта сталася аварія за участі Volkswagen Passat B6 і ВАЗ 2106.Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Херсонській області, пише ТСН.У Генічеському районі Volkswagen зіткнувся з легковиком. Після зіткнення іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту. У результаті наїзду на зупинку постраждала родина місцевих жителів. Від отриманих травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. У лікарню госпіталізували 35-річний брат загиблих.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Винуватець пригоди буде затриманий. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.Наразі на місці ДТП працюють працівники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру. Вони вивчають усі обставини пригоди для встановлення, з чиєї вини вона сталася.