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Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО

Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО
На митному посту «Ягодин» у чоловіка вилучили більше 4 тисяч таблеток екстазі.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У травні на митному посту «Ягодин» увагу митників привернув дитячий електричний мопед рожевого кольору. Його серед особистих речей, складених у вантажному відсіку автомобіля, смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» ввозив громадянин України.

Під час митного огляду іграшки у її конструктивних порожнинах було виявлено геть не дитячу забавку: у шістьох поліетиленових пакетах із застібками були спаковані чорні гумові рукавиці. А в них – загалом 4457 штук пігулок світлого кольору, які схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб амфетамінового ряду - екстазі.

За подальше розслідування справи про контрабанду пігулок терміново взялись правоохоронці. Фахівці СБУ у Волинській області відкрили провадження за ст.. 305 Кримінального Кодексу України. Зрештою, спільна скоординована операція щодо блокування каналу постачання для продажу в Україні особливо небезпечних наркотиків завершилась затриманням групи зловмисників в Одеській області.

До слова, вартість на «чорному ринку» виявленої волинськими митниками партії екстазі фахівці оцінили у понад 1,3 млн гривень.
Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО
Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО
Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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