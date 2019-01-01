Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО

На митному посту «Ягодин» у чоловіка вилучили більше 4 тисяч таблеток екстазі.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У травні на митному посту «Ягодин» увагу митників привернув дитячий електричний мопед рожевого кольору. Його серед особистих речей, складених у вантажному відсіку автомобіля, смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» ввозив громадянин України.Під час митного огляду іграшки у її конструктивних порожнинах було виявлено геть не дитячу забавку: у шістьох поліетиленових пакетах із застібками були спаковані чорні гумові рукавиці. А в них – загалом 4457 штук пігулок світлого кольору, які схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб амфетамінового ряду - екстазі.За подальше розслідування справи про контрабанду пігулок терміново взялись правоохоронці. Фахівці СБУ у Волинській області відкрили провадження за ст.. 305 Кримінального Кодексу України. Зрештою, спільна скоординована операція щодо блокування каналу постачання для продажу в Україні особливо небезпечних наркотиків завершилась затриманням групи зловмисників в Одеській області.До слова, вартість на «чорному ринку» виявленої волинськими митниками партії екстазі фахівці оцінили у понад 1,3 млн гривень.